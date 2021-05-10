Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны

Один процент мирового оборота – это капля в море.
1
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что цифровой юань не получит существенного распространения даже в качестве внутренней валюты КНР, не говоря уже о рынке международных расчётов. Если сейчас на фиатный юань приходится не более 3% мировых расчётов, то появление цифрового аналога увеличит эту долю от силы до 4%.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Источник изображения: Radii China

реклама

Аналитики ожидают, что к 2022 году цифровой юань будет приниматься к оплате на всей территории Китая, а к 2025 году на его долю будет приходиться около 9% расчётов. Как уже отмечали китайские власти, иностранные туристы, намеревающиеся посетить КНР в период проведения Олимпийских игр, смогут рассчитываться за товары и услуги цифровым юанем.

На бытовом уровне преимущества цифровой версии юаня не совсем понятны гражданам страны. Платёжные системы Alipay и WeChat контролируют более 90% рынка, а отсутствие комиссии для продавца и скидки до 10% для покупателей вряд ли позволят переломить ситуацию. Некоторые жители Китая опасаются, что с переходом на цифровой юань власти усилят контроль за расходами граждан.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы китай цифровой юань
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны
1
С 2016 года AMD удвоила свою долю в сегменте настольных процессоров
6
Intel Core i7-11700K показал лучший результат в модельном зачёте SuperPI 32M
3
С 2025 года BMW будет делать автомобили из вторсырья
26
Санкции замедлили освоение Китаем передовых литографических технологий
22
GeForce RTX 3090 отличилась в Unigine Superposition 8K
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Binance - самая большая и лучшая биржа для покупки криптовалют. Азы для новичка
46
7 простых способов прокачать старый «дачный» компьютер в 2021 году
51
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 3 - Bloodmoon
5
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
61
Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК
31
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 4 - Tamriel Rebuild
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
+

Сейчас обсуждают

hihimik
10:13
Маска можно называть пидорасом и мудаком не переобуваясь, так как его гениальность и мудачность тесно соседствуют и проистекают одно из другого.
Илон Маск не рекомендует инвестировать в Bitcoin
Александр Стельмах
10:12
Отличные новости 👏🏻. Чем выше весь этот цирк взлетит тем громче упадёт 👌🏻. Пускай дурачки и дальше берут кредиты/в долг и скупают карты, чтобы потом на том же авито или олх вывалить всё с 60% скид...
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Сергей Хомич
10:08
Когда "умные" люди строили свои риги "неумные" люди ходили на работу и строили, лечили, учили, разрабатывали. Придет пиздецома и эти "умные" на четвереньках приползут к "к неумным" за реальным продук...
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
Дмитрий Игоревич
10:07
Доллар уже рухнул и падает постоянно к большинству криптовалют
Реальной причиной взлёта доходности майнинга Эфира стал рост шуточного токена SHIBA INU на 30 000%
Роман Ефимочкин
10:07
Он таким и был.
Илон Маск не рекомендует инвестировать в Bitcoin
vigo
10:06
«Этот “VPN” Opera, по сути, просто переконфигурированный HTTP/S прокси, который защищает только трафик между Opera и прокси, не более того. Это не VPN. В настройках они сами называют эту функцию “защи...
Спутниковый интернет Илона Маска Starlink оказался платным, а пиратские сайты в нём под запретом
FallAlex
10:06
Если не ошибаюсь цифровой юань как раз таки для внешнего использования, внутри будет юань обеспеченный золотом. Ну так конспирологи пророчат.
Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны
rank
10:05
какой же ты жалкий
За первые 9 дней мая доходы майнеров увеличились в 2 раза, а GeForce RTX 3080 окупается за 2 месяца
hihimik
10:05
Можно полбитка взять за 30к))
Илон Маск не рекомендует инвестировать в Bitcoin
Вячеслав Долгополов
10:05
лучше вообще не читать, раньше хоть весело было голубцы против краснозадых, а сейчас уже нет)
Реальной причиной взлёта доходности майнинга Эфира стал рост шуточного токена SHIBA INU на 30 000%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем