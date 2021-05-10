Шансы цифрового юаня поколебать доминирование доллара весьма призрачны
Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что цифровой юань не получит существенного распространения даже в качестве внутренней валюты КНР, не говоря уже о рынке международных расчётов. Если сейчас на фиатный юань приходится не более 3% мировых расчётов, то появление цифрового аналога увеличит эту долю от силы до 4%.
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Аналитики ожидают, что к 2022 году цифровой юань будет приниматься к оплате на всей территории Китая, а к 2025 году на его долю будет приходиться около 9% расчётов. Как уже отмечали китайские власти, иностранные туристы, намеревающиеся посетить КНР в период проведения Олимпийских игр, смогут рассчитываться за товары и услуги цифровым юанем.
На бытовом уровне преимущества цифровой версии юаня не совсем понятны гражданам страны. Платёжные системы Alipay и WeChat контролируют более 90% рынка, а отсутствие комиссии для продавца и скидки до 10% для покупателей вряд ли позволят переломить ситуацию. Некоторые жители Китая опасаются, что с переходом на цифровой юань власти усилят контроль за расходами граждан.
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