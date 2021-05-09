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Intel Core i7-11700K показал лучший результат в модельном зачёте SuperPI 32M

Частота процессора при этом достигла 6.9 ГГц.
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Венгерский энтузиаст Achill3us на уходящей неделе взялся за экстремальный разгон не самого популярного процессора Intel Core i7-11700K, сообщив о приятном прогрессе в SuperPI 32M по сравнению со своими предыдущими попытками.

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Источник изображения: HWBot, Achill3us

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При помощи жидкого азота и материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490 процессор удалось разогнать до 6.9 ГГц с сохранением активности только трёх ядер и трёх потоков.

Источник изображения: HWBot, Achill3us

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Автор эксперимента сетует на то, что базовую частоту не удаётся поднять выше 100 МГц, и это мешает раскрыть потенциал процессора полностью. И всё же, в SuperPI 32M результат в 3 минуты 50,813 секунды стал лучшим в модельном зачёте, а также одиннадцатым в абсолютном, что для выборки из 7984 записей не так уж и плохо.

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intel экстремальный разгон superpi core i7-11700k
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