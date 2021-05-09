С 2025 года BMW будет делать автомобили из вторсырья
Использование в производстве переработанного сырья не только помогает снизить негативное влияние на окружающую среду, но и сэкономить на закупке материалов. Это справедливо не только для рынка потребительских товаров с коротким жизненным циклом, но и для технически сложных изделий длительного пользования типа автомобилей.
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Как поясняет Bloomberg, с момента начала пандемии рост цен на сырьё значительно увеличил затраты автопроизводителей. Например, за предшествующие марту этого года двенадцать месяцев металлы подорожали в среднем на 83%, а в себестоимости автомобиля они определяют примерно 10%. Таким образом, для компенсации этого изменения производители должны были поднять цены на автомобили на 8,3%.
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Дорожают и минералы, используемые при производстве тяговых аккумуляторов для электромобилей. Литий, кобальт и никель за прошедшие двенадцать месяцев подорожали минимум на 47%. Даже меди набирающие популярность электромобили требуют в 3,5 раза больше, чем обычные автомобили с ДВС, поскольку в их составе больше электропроводки.
Компания BMW, как сообщается, с 2025 года собирается перейти на новую платформу, позволяющую активнее использовать переработанные вторично металл и пластик при производстве новых автомобилей. В этом году BMW столкнётся с увеличением затрат на 1 млрд евро из-за роста цены на сырьё.
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