Санкции замедлили освоение Китаем передовых литографических технологий
Представителям Nikkei Asian Review удалось пообщаться на мартовском мероприятии Semicon China 2021 в Китае с сотрудниками местных компаний полупроводникового сектора, и некоторые из них поделились информацией о положении дел в отрасли.
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Шанхайская компания SMEE производит литографические сканеры, но стабильные эксплуатационные характеристики гарантируются только для моделей, ориентированных на 90-нм техпроцесс. Оборудование для работы с 28-нм и 14-нм техпроцессом требует улучшения качественных характеристик, как пояснили представители компании. Производитель систем травления кремниевых пластин, компания AMEC, готова поставлять оборудование для работы с 5-нм техпроцессом, но у клиентов внутри Китая спросом пользуются преимущественно решения для технологических норм 14 нм и 28 нм.
Флагман национальной промышленности, контрактный производитель компонентов SMIC, в третьем квартале прошлого года почти 15% выручки получал от реализации 28-нм и 14-нм продукции, а к четвёртому кварталу эта доля сократилась до 5%. К тому моменту вступили санкции против SMIC, которые вынудили зарубежных клиентов компании обратиться за услугами к конкурентам. По прогнозам IC Insights, к 2025 году исконно китайские производители смогут обеспечивать спрос на китайском рынке полупроводниковой продукции только на 10%. Это очень далеко от планки в 70%, которую установили китайские власти.
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