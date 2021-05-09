GeForce RTX 3090 отличилась в Unigine Superposition 8K
Дорвавшийся до приличных запасов жидкого азота и видеокарты GALAX GeForce RTX 3090 HoF OC Lab Edition греческий энтузиаст OGS установил серию рекордов, среди которых обнаружился и лучший результат в Unigine Superposition 8K, соответствующий 11 172 баллам.
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Частоты видеокарты при помощи жидкого азота удалось поднять до 2775/23472 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K охлаждался водоблоком, на частоте 5400 МГц он сохранил активность десяти ядер без Hyper-Threading.
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Этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт. Использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus XII Apex на базе чипсета Intel Z490, который нельзя отнести к самым современным, но возможности этой модели наверняка лучше знакомы автору эксперимента.
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