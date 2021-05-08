Если монетарные власти одних стран экспериментируют с эмиссией собственных цифровых валют, то другие пытаются образумить инвесторов, разогревших рынок криптовалют. Как отмечает CNBC, глава Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) на этой неделе призвал инвесторов в криптовалюты морально быть готовыми к потере всех своих денег.

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Криптовалюты, по словам чиновника, не имеют реальной ценности, и покупать их имеет смысл только в том случае, если инвестор готов потерять все деньги, вложенные в подобные активы. В январе одно из регулирующих деятельность финансовых рынков ведомств Великобритании уже выступало с подобным предупреждением. Сам Эндрю Бэйли является давним скептиком, критикующим криптовалюты ещё со времён первой волны «криптовалютной лихорадки». Кстати, такой настрой не мешает Банку Англии изучать вопрос эмиссии собственной цифровой валюты – о соответствующей инициативе было объявлено в прошлом месяце.