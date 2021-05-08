Центробанк Англии призвал инвесторов в криптовалюты быть готовыми потерять деньги
Если монетарные власти одних стран экспериментируют с эмиссией собственных цифровых валют, то другие пытаются образумить инвесторов, разогревших рынок криптовалют. Как отмечает CNBC, глава Банка Англии Эндрю Бэйли (Andrew Bailey) на этой неделе призвал инвесторов в криптовалюты морально быть готовыми к потере всех своих денег.
реклама
реклама
Криптовалюты, по словам чиновника, не имеют реальной ценности, и покупать их имеет смысл только в том случае, если инвестор готов потерять все деньги, вложенные в подобные активы. В январе одно из регулирующих деятельность финансовых рынков ведомств Великобритании уже выступало с подобным предупреждением. Сам Эндрю Бэйли является давним скептиком, критикующим криптовалюты ещё со времён первой волны «криптовалютной лихорадки». Кстати, такой настрой не мешает Банку Англии изучать вопрос эмиссии собственной цифровой валюты – о соответствующей инициативе было объявлено в прошлом месяце.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила