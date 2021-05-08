Издание CRN уже располагает статистикой Mercury Research за первый квартал текущего года, что позволило нам огрызком химического карандаша на подручном материале нацарапать таблицу, отображающую динамику изменения рыночной доли Intel и AMD в различных сегментах процессорного рынка.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: по данным Mercury Research

реклама

Исключительно формально на рынке до сих пор присутствует продукция VIA, но она учитывается только в настольном сегменте, где её доля настолько мала, что может приниматься за нулевую. Как видно из таблицы, доля AMD увеличилась в настольном сегменте (с 19,2 до 19,3%) и в серверном (с 5,1 до 8,9%), а вот в мобильном Intel укрепила позиции на один процентный пункт за счёт высокого спроса на недорогие процессоры для ноутбуков, которые она смогла удовлетворить.

О прогрессе AMD в серверном сегменте стоит сказать отдельно – столь быстрый квартальный прирост не наблюдался с 2006 года, когда компании за полтора года удалось увеличить свою долю рынка с 5 до 22%. Активное противодействие Intel заставило AMD растерять весь прирост, и только в 2017 году процессоры EPYC дали ей возможность частично вернуть себе утраченное. Как видите, экспансия серверных процессоров AMD вновь ускорилась.