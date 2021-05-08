AMD в первом квартале укрепила позиции в серверном и настольном сегментах рынка
Издание CRN уже располагает статистикой Mercury Research за первый квартал текущего года, что позволило нам огрызком химического карандаша на подручном материале нацарапать таблицу, отображающую динамику изменения рыночной доли Intel и AMD в различных сегментах процессорного рынка.
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Исключительно формально на рынке до сих пор присутствует продукция VIA, но она учитывается только в настольном сегменте, где её доля настолько мала, что может приниматься за нулевую. Как видно из таблицы, доля AMD увеличилась в настольном сегменте (с 19,2 до 19,3%) и в серверном (с 5,1 до 8,9%), а вот в мобильном Intel укрепила позиции на один процентный пункт за счёт высокого спроса на недорогие процессоры для ноутбуков, которые она смогла удовлетворить.
О прогрессе AMD в серверном сегменте стоит сказать отдельно – столь быстрый квартальный прирост не наблюдался с 2006 года, когда компании за полтора года удалось увеличить свою долю рынка с 5 до 22%. Активное противодействие Intel заставило AMD растерять весь прирост, и только в 2017 году процессоры EPYC дали ей возможность частично вернуть себе утраченное. Как видите, экспансия серверных процессоров AMD вновь ускорилась.
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