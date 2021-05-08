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AMD в первом квартале укрепила позиции в серверном и настольном сегментах рынка

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Издание CRN уже располагает статистикой Mercury Research за первый квартал текущего года, что позволило нам огрызком химического карандаша на подручном материале нацарапать таблицу, отображающую динамику изменения рыночной доли Intel и AMD в различных сегментах процессорного рынка.

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Источник изображения: по данным Mercury Research

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Исключительно формально на рынке до сих пор присутствует продукция VIA, но она учитывается только в настольном сегменте, где её доля настолько мала, что может приниматься за нулевую. Как видно из таблицы, доля AMD увеличилась в настольном сегменте (с 19,2 до 19,3%) и в серверном (с 5,1 до 8,9%), а вот в мобильном Intel укрепила позиции на один процентный пункт за счёт высокого спроса на недорогие процессоры для ноутбуков, которые она смогла удовлетворить.

О прогрессе AMD в серверном сегменте стоит сказать отдельно – столь быстрый квартальный прирост не наблюдался с 2006 года, когда компании за полтора года удалось увеличить свою долю рынка с 5 до 22%. Активное противодействие Intel заставило AMD растерять весь прирост, и только в 2017 году процессоры EPYC дали ей возможность частично вернуть себе утраченное. Как видите, экспансия серверных процессоров AMD вновь ускорилась.

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