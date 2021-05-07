Blackview представила бюджетный планшет Tab 9 со скидкой 30%
Китайская компания Blackview представила бюджетный планшетный компьютер. Новинка называется Blackview Tab 9. Она будет доступна на старте продаж с 30-процентной скидкой для первых покупателей.
Blackview Tab 9 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 7 480 мА*ч. Это существенный шаг вперёд по сравнению с аккумулятором на 6 580 мА*ч в планшете предыдущего поколения. По словам производителя, в тестах автономности удалось добиться 6 часов работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 6 часов игр, 30 часов разговоров и 38 часов воспроизведения музыки.
На лицевой панели Blackview Tab 9 установлен 10,1-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 1 920 x 1 200 пикселей с натуральной цветопередачей и относительно тонкими рамками на лицевой панели. Корпус новинки изготовлен из алюминия. Толщина составляет 8,9 мм.
Работает планшетный компьютер на базе восьмиядерного процессора, который обеспечивает уровень производительности, достаточный для выполнения основных задач и плавной работы интерфейса. Новинка поддерживает мобильные сети пятого поколения. На тыльной панели установлена одинарная основная камера.
Официальная рекомендованная производителем стоимость Blackview Tab 9 составила 200 долларов. В продажу модель поступила сегодня, 7 мая. До 11 мая включительно новинка будет доступна по цене 140 долларов, то есть с 30-процентной скидкой, как отмечалось в начале. С 12 по 20 мая планшет подорожает на 10 долларов. С 21 мая купить Blackview Tab 9 можно будет по рекомендованной цене 200 долларов.
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