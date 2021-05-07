Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blackview представила бюджетный планшет Tab 9 со скидкой 30%

+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Китайская компания Blackview представила бюджетный планшетный компьютер. Новинка называется Blackview Tab 9. Она будет доступна на старте продаж с 30-процентной скидкой для первых покупателей.



Blackview Tab 9 оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 7 480 мА*ч. Это существенный шаг вперёд по сравнению с аккумулятором на 6 580 мА*ч в планшете предыдущего поколения. По словам производителя, в тестах автономности удалось добиться 6 часов работы без подзарядки в режиме просмотра видео, 6 часов игр, 30 часов разговоров и 38 часов воспроизведения музыки.



На лицевой панели Blackview Tab 9 установлен 10,1-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 1 920 x 1 200 пикселей с натуральной цветопередачей и относительно тонкими рамками на лицевой панели. Корпус новинки изготовлен из алюминия. Толщина составляет 8,9 мм.

Работает планшетный компьютер на базе восьмиядерного процессора, который обеспечивает уровень производительности, достаточный для выполнения основных задач и плавной работы интерфейса. Новинка поддерживает мобильные сети пятого поколения. На тыльной панели установлена одинарная основная камера.



Официальная рекомендованная производителем стоимость Blackview Tab 9 составила 200 долларов. В продажу модель поступила сегодня, 7 мая. До 11 мая включительно новинка будет доступна по цене 140 долларов, то есть с 30-процентной скидкой, как отмечалось в начале. С 12 по 20 мая планшет подорожает на 10 долларов. С 21 мая купить Blackview Tab 9 можно будет по рекомендованной цене 200 долларов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blackview
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blackview представила бюджетный планшет Tab 9 со скидкой 30%
+
Porsche продолжит прибирать к рукам активы, необходимые для прорыва на современном рынке
2
К 2027 году Virgin Hyperloop надеется разогнать пассажиров до скорости 1200 км/ч
13
Апрель стал рекордным для Тайваня месяцем по темпам роста экспортной выручки
1
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
22
Шансы Tesla предложить полный автопилот к концу года не так велики
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 25
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
157
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
32
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
24
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
22
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11

Сейчас обсуждают

АдамантитоваяРуда
18:37
да насрать.
Resident Evil Village превзошла результат ремейка Resident Evil 2 по пиковому «онлайну» в Steam
evgen86
18:33
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
korney
18:27
Я ничего не доказываю и даже не спорю. Просто всё это напоминает эпос про зарядку флешек - малоприменимая теория.
Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
Renegade1979
18:23
Чтой-то ты раскукарекался, питушок. Вернись на чеченскую набутылку,дон своего Хана, Кадыр-хана. И заплати ему ясакЪ!
Технология ускорения трассировки лучей AMD может появиться в июне и будет эффективнее NVIDIA DLSS
Дмитрий Истомин
18:21
Ну ты кадр, давно всем известно, что продажа самих консолей идёт в убыток, что Sony, что Microsoft. Они прибыль с игр получают.
В следующем году Sony PlayStation перейдёт на использование 6-нм чипов
Николай Тищенко
18:10
Любопытно, как они собираются быстро откачивать воздух из трубы длинной, например, 50 километров?
К 2027 году Virgin Hyperloop надеется разогнать пассажиров до скорости 1200 км/ч
warmuza
18:08
Зелот поумнее будет.
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
DiLouk
18:08
Им нужно больше уделить внимания TWS наушникам. Звук у моментумов может и не плохой, а вот форма, габариты, кейсы, микрофоны - никуда не годятся. И при всех недостатках они еще и оверпрайс. А вообще я...
Выпуском потребительской электроники Sennheiser займется производитель слуховых аппаратов Sonova
Renegade1979
18:07
Я пока что вижу что работает схема "добыча эфира падает, цена должна подняться, чтоб доходность майнинга была 10 баксов на 100 мх", и оно в целом только растет для сохранения константы доходности майн...
Из-за дефицита компонентов производители техники откажутся от выпуска новых моделей
Просто Хомяк
18:04
Как будто бы переплата – гарантия того, что не пошлют. Так же и будете обивать пороги в случае брака. Хороших торгашей не бывает.
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем