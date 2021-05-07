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BMW надеется сохранить прибыльность бизнеса, несмотря на рост затрат и дефицит компонентов

Нужно просто продавать больше дорогих моделей.
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Немецкая компания BMW в условиях всепоглощающего дефицита полупроводниковых компонентов воздерживалась от остановки конвейера вплоть до этого месяца, но в итоге признала, что будет вынуждена последовать примеру большинства конкурентов. Как отмечает Bloomberg, компания рассчитывает удержать норму прибыли в этом году на уровне 6-8%, хотя этому будут препятствовать растущие затраты.

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Источник изображения: Bloomberg

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В дефиците оказались не только полупроводниковые компоненты, но и некоторые материалы. Цены на металл и литий заметно выросли, и соответствующая динамика пока сохраняется. Концентрируясь в условиях ограниченности ресурсов на выпуске более доходных моделей, BMW сможет сохранить нормальные финансовые показатели. В первом квартале, например, норма прибыли выросла до 9,8% за счёт доминирования в структуре продаж дорогих моделей X5 и X6. Объёмы продаж машин BMW в первом квартале выросли более чем на треть по всему миру до 637 000 штук, а в Китае они вообще удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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аналитика финансы полупроводники дефицит bmw
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