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GeForce RTX 3090 на частотах 2835/23504 МГц показала лучший результат в 3DMark Port Royal

Эксперимент длился четыре часа, жидкий азот лился рекой.
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В наши дни для авторов экспериментов по экстремальному разгону проблемой становится не столько отсутствие новых видеокарт, сколько сложности с получением доступа к графическим платам в целом. Уже существующие модели могут проявлять новые стороны своего потенциала в относительно свежих тестовых дисциплинах. Подобным образом шведский энтузиаст OGS установил новый рекорд 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Ему для этого потребовалась GeForce RTX 3090 марки GALAX (KFA2) в исполнении HoF OC Lab Edition, которую автор эксперимента при использовании жидкого азота разогнал до 2835/23504 МГц.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству довольствовался жидкостным охлаждением, что не помешало ему достичь частоту 5.4 ГГц при активности десяти ядер без Hyper-Threading. Этого хватило, чтобы продемонстрировать в 3DMark Port Royal результат в 19 386 баллов, являющийся лучшим не только в модельном зачёте GeForce RTX 3090, но и среди всех одиночных видеокарт.

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экстремальный разгон geforce rtx 3090 3dmark port royal
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GeForce RTX 3090 на частотах 2835/23504 МГц показала лучший результат в 3DMark Port Royal
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