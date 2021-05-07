В этом году выручка от реализации полупроводниковой продукции вырастет на 12,5%
По данным IDC, пандемия в прошлом году не смогла подорвать выручку от реализации полупроводниковых компонентов, она выросла на 10,8% до $464 млрд. В этом году прирост составит уверенные 12,5%, как прогнозируют специалисты компании. По итогам года все участники рынка в совокупности выручат $522 млрд. Вычислительная техника, потребительский сегмент, автомобильный сектор и сети связи поколения 5G будут и дальше двигать выручку отрасли.
реклама
реклама
Направление ПК и серверов в прошлом году увеличило выручку от реализации полупроводниковых компонентов на 17,3% до $160 млрд. В сегменте ПК основной спрос сконцентрировался на бюджетном сегменте. В этом году, как считают эксперты IDC, спрос на процессоры для ПК и серверных систем вырастет на 7,7% до $173 млрд.
Сегмент смартфонов в прошлом году продемонстрировал снижение объёмов поставок процессоров более чем на 10%, но профильная выручка выросла на 9,1% за счёт увеличения объёма памяти устройств и расширения применения более дорогих камер, а также перехода на компоненты для работы в сетях 5G. В этом году аппараты с поддержкой 5G займут 34% рынка в количественном выражении, а в стоимостном профильные компоненты вообще захватят две трети сегмента. Выручка от поставок компонентов для смартфонов в этом году вырастет на 23,3% до $147 млрд. Даже автомобильный рынок, который скован дефицитом, продемонстрирует по итогам года рост выручки на 13,6%.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила