По данным IDC, пандемия в прошлом году не смогла подорвать выручку от реализации полупроводниковых компонентов, она выросла на 10,8% до $464 млрд. В этом году прирост составит уверенные 12,5%, как прогнозируют специалисты компании. По итогам года все участники рынка в совокупности выручат $522 млрд. Вычислительная техника, потребительский сегмент, автомобильный сектор и сети связи поколения 5G будут и дальше двигать выручку отрасли.

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Источник изображения: TSMC

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Направление ПК и серверов в прошлом году увеличило выручку от реализации полупроводниковых компонентов на 17,3% до $160 млрд. В сегменте ПК основной спрос сконцентрировался на бюджетном сегменте. В этом году, как считают эксперты IDC, спрос на процессоры для ПК и серверных систем вырастет на 7,7% до $173 млрд.

Сегмент смартфонов в прошлом году продемонстрировал снижение объёмов поставок процессоров более чем на 10%, но профильная выручка выросла на 9,1% за счёт увеличения объёма памяти устройств и расширения применения более дорогих камер, а также перехода на компоненты для работы в сетях 5G. В этом году аппараты с поддержкой 5G займут 34% рынка в количественном выражении, а в стоимостном профильные компоненты вообще захватят две трети сегмента. Выручка от поставок компонентов для смартфонов в этом году вырастет на 23,3% до $147 млрд. Даже автомобильный рынок, который скован дефицитом, продемонстрирует по итогам года рост выручки на 13,6%.