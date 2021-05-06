Аналитики предрекли превращение NVIDIA в лидера сегмента центров обработки данных
Близится квартальный отчёт NVIDIA, а это значит, что появляется немало желающих заработать на изменении курса акций этой компании. Эксперты Baird, например, вспоминают недавний анонс процессоров Grace с архитектурой Arm, которые в ближайшие годы должны найти применение в серверном сегменте.
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Дебют этих процессоров увеличит охват рынка компанией NVIDIA, и со временем она превратится в безоговорочного лидера серверного сегмента. Сейчас курс акций NVIDIA не превышает $576, но у них есть шанс подорожать до $800 за штуку, как считает автор аналитической записки. Компания будет отчитываться о результатах первого квартала 2022 фискального года (здесь нет опечатки) двадцать шестого мая.
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