Близится квартальный отчёт NVIDIA, а это значит, что появляется немало желающих заработать на изменении курса акций этой компании. Эксперты Baird, например, вспоминают недавний анонс процессоров Grace с архитектурой Arm, которые в ближайшие годы должны найти применение в серверном сегменте.

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Источник изображения: NVIDIA

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Дебют этих процессоров увеличит охват рынка компанией NVIDIA, и со временем она превратится в безоговорочного лидера серверного сегмента. Сейчас курс акций NVIDIA не превышает $576, но у них есть шанс подорожать до $800 за штуку, как считает автор аналитической записки. Компания будет отчитываться о результатах первого квартала 2022 фискального года (здесь нет опечатки) двадцать шестого мая.