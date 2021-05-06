Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга

В конце концов, чем она хуже Apple и Huawei?
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Новая волна криптовалютного бума подняла спрос не только на графические процессоры или твердотельные накопители. Не следует забывать о том, что профессиональные майнеры давно и успешно пользуются специализированными ускорителями добычи криптовалют – подобные, например, разрабатывает компания Bitmain Technologies. Стремление снизить уровень энергопотребления профильных ферм всегда толкало китайских разработчиков шагать в ногу с современной литографией.

реклама

Как сообщает сайт DigiTimes, в третьем квартале этого года TSMC начнёт снабжать Bitmain специализированными чипами, выпускаемыми по 5-нм технологии.

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: Bitmain

реклама

Можно предположить, что и без того высокая нагрузка на конвейер TSMC от этого только вырастет. Пока 5-нм техпроцесс используется преимущественно для изготовления мобильных процессоров, но не за горами появление и первых 5-нм процессоров серверного и потребительского класса. TSMC на данном этапе увеличивает долю 5-нм технологии в своей производственной программе, поэтому поводов для паники и возгласов об «узурпации рынка» майнерами в данном случае должно быть чуть меньше, чем обычно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники tsmc майнинг криптовалюта bitmain
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
+
В следующем году Sony PlayStation перейдёт на использование 6-нм чипов
+
Intel намекает на близость выхода игровой видеокарты DG2
22
Intel будет расширять своё производство в штате Орегон
8
Себестоимость размещения транзисторов на полупроводниковых чипах перестала падать после перехода на 28-нм технологию
4
AMD Ryzen 9 5900X на частоте 6074 МГц обновил рекорд Cinebench R20
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 29
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 24
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 69
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Токен - что это такое простыми словами
13
Основные конкуренты Ethereum
9
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
69
Разбираю 7 ошибок при выборе компьютера
72
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
4
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
45
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
10
The Medium: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
10
Большая распродажа ко Дню матери – скидки на Windows 10 и MS Office до 60%

Сейчас обсуждают

Зю
16:39
А на практике 300+, как было с 10900К и 11700/11900
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
Зю
16:36
Это как сравнивать 9600K и 3900X
Стали известны возможности CPU Intel Tiger Lake-H — Core i5-11400H обходит Ryzen 9 5900HS в ряде игр
REY_B_
16:35
Странные товарищи. В одном посту может чипсет не нагреватеся, вот вентилятор и не включается. А во втором, я чего-то не понял, как видеокарта может нагреть чипсет? Она ведь работает напрямую с порца. ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
xxxFlashxxx
16:34
Дочь конструктора?
SpaceX впервые удалось успешно посадить сверхтяжелую ракету Starship
Зю
16:33
Тезер в Нью-Йорке уже забанили, кста
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
Эдуард Левин
16:31
Я взял 6 ть 3060ти и 3 3070, и что?
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
BigEddyson
16:30
Как по мне, оригинал выглядит лучше.
Энтузиаст сравнил оригинальную Metro Exodus с графически улучшенной версией
Зю
16:30
Не Муск, а Паоло, печатающий десятки миллиардов Тезера из воздуха.
SpaceX впервые удалось успешно посадить сверхтяжелую ракету Starship
Steam123
16:30
Как избавится от проблем с видеокартами? Нужно просто перестать играть в игры)
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
Bill Sherman
16:29
С высшей формы свободы поржал. Может быть ты можешь отказаться от употребления еды, воды или воздуха? Может ты можешь игнорировать гравитацию, электромагнетизм и другие фундаментальные законы нашей Вс...
В штате Нью-Йорк майнинг могут объявить вне закона на целых три года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем