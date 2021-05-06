В следующем квартале TSMC начнёт снабжать Bitmain 5-нм чипами для майнинга
Новая волна криптовалютного бума подняла спрос не только на графические процессоры или твердотельные накопители. Не следует забывать о том, что профессиональные майнеры давно и успешно пользуются специализированными ускорителями добычи криптовалют – подобные, например, разрабатывает компания Bitmain Technologies. Стремление снизить уровень энергопотребления профильных ферм всегда толкало китайских разработчиков шагать в ногу с современной литографией.
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Как сообщает сайт DigiTimes, в третьем квартале этого года TSMC начнёт снабжать Bitmain специализированными чипами, выпускаемыми по 5-нм технологии.
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Можно предположить, что и без того высокая нагрузка на конвейер TSMC от этого только вырастет. Пока 5-нм техпроцесс используется преимущественно для изготовления мобильных процессоров, но не за горами появление и первых 5-нм процессоров серверного и потребительского класса. TSMC на данном этапе увеличивает долю 5-нм технологии в своей производственной программе, поэтому поводов для паники и возгласов об «узурпации рынка» майнерами в данном случае должно быть чуть меньше, чем обычно.
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