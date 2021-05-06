Intel будет расширять своё производство в штате Орегон
Инвестиционная программа Intel с приходом на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) значительно увеличила выделение средств на строительство новых предприятий. В Аризоне будут возведены два новых предприятия, на что будет потрачено $20 млрд. В Нью-Мексико на расширение производства потребуется $3,5 млрд. Новое предприятие в Израиле обойдётся компании в $10 млрд, а на стадии обсуждение находится проект строительства контрактного предприятия в Германии с многомиллиардными субсидиями европейских властей.
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Издание Oregon Live теперь дополняет список этих строек Intel площадкой в штате Орегон, которая уже является крупнейшим работодателем локального масштаба, обеспечивая работой 105 тысяч человек.
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Intel должна вскоре завершить расширение исследовательского центра в Орегоне, на которое потратит $3 млрд, после чего возьмётся за строительство новых предприятий. Приняться за расширение местной производственной базы компания намеревается в ближайшие три или четыре года, как пояснил Гелсингер во время своего визита в Орегон. Именно здесь адаптируются к массовому производству многие новые процессоры Intel, постепенно переносясь на конвейеры предприятий компании в других географических точках.
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