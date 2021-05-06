Инвестиционная программа Intel с приходом на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) значительно увеличила выделение средств на строительство новых предприятий. В Аризоне будут возведены два новых предприятия, на что будет потрачено $20 млрд. В Нью-Мексико на расширение производства потребуется $3,5 млрд. Новое предприятие в Израиле обойдётся компании в $10 млрд, а на стадии обсуждение находится проект строительства контрактного предприятия в Германии с многомиллиардными субсидиями европейских властей.

реклама

Издание Oregon Live теперь дополняет список этих строек Intel площадкой в штате Орегон, которая уже является крупнейшим работодателем локального масштаба, обеспечивая работой 105 тысяч человек.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: Oregon Live

реклама

Intel должна вскоре завершить расширение исследовательского центра в Орегоне, на которое потратит $3 млрд, после чего возьмётся за строительство новых предприятий. Приняться за расширение местной производственной базы компания намеревается в ближайшие три или четыре года, как пояснил Гелсингер во время своего визита в Орегон. Именно здесь адаптируются к массовому производству многие новые процессоры Intel, постепенно переносясь на конвейеры предприятий компании в других географических точках.