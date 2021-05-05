Себестоимость размещения транзисторов на полупроводниковых чипах перестала падать после перехода на 28-нм технологию
Долгое время так называемый «закон Мура» с завидной периодичностью обеспечивал не только удвоение количества транзисторов, размещаемых на единице площади полупроводникового чипа, но и позволял снизить себестоимость изготовления процессора. Как отмечает ресурс 3DCenter со ссылкой на откровения редактора AnandTech Йена Катресса (Ian Cutress), полученные от компании Qualcomm данные позволяют понять, что себестоимость условных ста миллионов транзисторов перестала снижаться после перехода на 28-нм техпроцесс.
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Данные относятся к 2016 году, поэтому для 10-нм и 7-нм техпроцессов приведены прогнозируемые величины, но они не меняют сути – после перехода на 20-нм технологию себестоимость изготовления чипов даже начала расти. Разработчики в этих условиях переходят на компоновку процессоров из разнородных кристаллов – самые ответственные части выпускаются с применением передовой литографии, остальные довольствуются более дешёвыми техпроцессами. Себестоимость была не единственным фактором, который толкал производителей переходить на более «тонкие» нормы. Производительность процессоров увеличивалась, улучшалось соотношение быстродействия и энергопотребления. Кристаллы при этом, в определённых рамках технического задания, становились более компактными.
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