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Европа хотела бы восстановить историческую долю на мировом рынке производства чипов

Целевая программа будет представлена на этой неделе.
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На этой неделе европейские власти должны поделиться подробностями новой стратегии развития локальной полупроводниковой отрасли, которую побудил выработать разразившийся кризис с поставками компонентов. По данным Bloomberg, прежнюю промышленную политику власти Европы назвали слишком открытой и наивной, и теперь перед регионом ставится задача вернуть себе историческую долю на рынке производства полупроводниковой продукции.

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Источник изображения: Bloomberg

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Целевые показатели в рамках новой доктрины уже назывались ранее: к 2030 году Европа должна не только занять 20% на рынке услуг по производству чипов с использованием передовых технологий с нормами менее 10 нм, но и освоить локальный выпуск 2-нм продукции. Поддержать проект готовы не менее 22 стран Европы, но пока не совсем понятно, какие компании и на каких условиях будут привлечены к данной инициативе.

Сейчас в Европе производится не более 10% всей полупроводниковой продукции, хотя в 1990 году доля региона достигала 44%. Теперь от 60 до 80% чипов выпускается в странах Азии, и это начинает беспокоить западных потребителей.

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