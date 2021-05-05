AMD FX-8320 на частоте 8304 МГц обновил модельный рекорд SuperPI 1M
В середине позапрошлого десятилетия было модно делать прогнозы о том, каких частот в своём развитии смогут достичь современные процессоры. Процессоры AMD FX семейства Vishera в этом смысле стали «памятником эпохи», поскольку наряду с Intel Cedar Mill демонстрировали возможность работать на частотах свыше 8 ГГц при использовании жидкого азота или гелия.
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Американский энтузиаст Bones взялся за разгон процессора AMD FX-8320 с использованием жидкого азота и материнской платы ASUS ROG Crosshair V Formula-Z на основе чипсета AMD 990FX.
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При активности двух ядер процессору удалось покорить частоту 8304 МГц.
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Этого оказалось достаточно, чтобы обновить модельный рекорд SuperPI 1M, который теперь соответствует результату 9,141 секунды.
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