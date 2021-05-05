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США будут всеми силами увеличивать свою долю в мировом производстве полупроводниковых компонентов

В перспективе показатель планируется нарастить до 30%.
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Власти США озабочены сложившейся ситуацией в национальном автопроме, которая вынуждает производителей останавливать конвейеры на несколько недель и распускать рабочих. По словам министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), переговоры с тайваньскими поставщиками об увеличении объёмов отгружаемых автокомпонентов проводятся чуть ли не ежедневно, но для решения этой проблемы в долгосрочной перспективе нужна будет серьёзная локализация производства. На комментарии представителя властей США ссылается агентство Bloomberg.

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Источник изображения: TSMC

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По независимым оценкам, на территории США сейчас производится не более 12% всех полупроводниковых компонентов в мире. Сама Джина Раймондо говорит о более узкой выборке – производства чипов по передовым литографическим технологиям на территории США попросту нет. Она рассчитывает, что в будущем эту долю удастся увеличить до 30%. Только так можно будет обезопасить американскую экономику от повторения нынешнего кризиса, как считают власти страны.

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Теги

аналитика литографическое производство полупроводники tsmc сша
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