Корейский автопром долгое время сопротивлялся полупроводниковому кризису, поскольку обе входящих в Hyundai Motor торговых марки продолжали формировать запасы компонентов в тот момент, когда многие конкуренты от этого отказались. В итоге, Hyundai и Kia тоже вынуждены были останавливать конвейеры и отказываться от выпуска наименее рентабельных моделей авто.

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Следующим шагом, по словам Business Korea, стало сокращение ассортимента комплектаций. Hyundai уже отказался от выпуска полноприводной версии электромобиля IONIQ 5, поскольку она требует большего количества полупроводниковых компонентов. Кроме того, из производственной программы временно исключена комплектация Comfort Plus.

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Источник изображения: Business Korea

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Американские автопроизводители в разгар кризиса предпочли до последнего сохранять производство, отправляя на склады некомплектные автомобили, которые планировали оснастить нужной электроникой позже. Каждый участник рынка подстраивается под необычные условия, как может.