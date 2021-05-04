В удивительное время нам довелось жить, дорогие читатели. Покупатели готовы приобретать любые видеокарты, а производители по-прежнему пытаются их привлечь особыми версиями графических решений – просто по той причине, что не умеют по-другому работать. Несколько дней назад марка PowerColor продемонстрировала фрагмент печатной платы белого цвета, который должен принадлежать новой версии Radeon RX 6700 XT.

реклама

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: Twitter, PowerColor

реклама

Теперь на странице бренда в Twitter появилось изображение фрагмента кожуха системы охлаждения новинки или укрепляющей пластины всё того же фирменного «спектрального белого» цвета. Попутно компания TUL даёт понять, что анонс видеокарты состоится уже шестого мая.