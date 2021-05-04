Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PowerColor представит белый вариант Radeon RX 6700 XT шестого мая

На белом-белом покрывале третьего месяца весны изображена злая собака.
2
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

В удивительное время нам довелось жить, дорогие читатели. Покупатели готовы приобретать любые видеокарты, а производители по-прежнему пытаются их привлечь особыми версиями графических решений – просто по той причине, что не умеют по-другому работать. Несколько дней назад марка PowerColor продемонстрировала фрагмент печатной платы белого цвета, который должен принадлежать новой версии Radeon RX 6700 XT.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: Twitter, PowerColor

реклама

Теперь на странице бренда в Twitter появилось изображение фрагмента кожуха системы охлаждения новинки или укрепляющей пластины всё того же фирменного «спектрального белого» цвета. Попутно компания TUL даёт понять, что анонс видеокарты состоится уже шестого мая.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты powercolor radeon rx 6700 xt
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дефицит компонентов оставил на рынке только моноприводный электромобиль Hyundai IONIQ 5
+
PowerColor представит белый вариант Radeon RX 6700 XT шестого мая
2
Intel утверждает, что на рынке ПК узким местом сейчас являются не её возможности
1
TSMC способна построить в США до шести предприятий
4
Основанная россиянином Arrival будет снабжать Uber электрическими таксомоторами
3
Флагманский AMD Navi 31 будет в три раза быстрее Navi 21
32
Новое предприятие Intel сосредоточится на выпуске чипов с пространственной компоновкой
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 23
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 143
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
74
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
52
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
28
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
37
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
52
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
10
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

Влад Щетинин
18:29
Обновления безопасности и обновления версии прошивки это немного разные вещи
54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
vovsir
18:29
Райзен 1600 - довольно спорный вариант с точки зрения интересности, ведь на многих платах, включая все новые на 500-й серией чипсетов этот процессор уже даже не поддерживается.
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
vovsir
18:21
Так вот я сверху выложил результаты при 64МБ выделенной памяти. Потери 3-5% производительности.
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
sumrack
18:18
Амуда спонсирует тайвань??!! Хахаха вот это дноооо!!! Однозначно лучшее вложение средств в свое развитие)))
Intel утверждает, что на рынке ПК узким местом сейчас являются не её возможности
jsth
18:18
Все же был у АМД период когда они стоили относительно дорого. Это было в 2006 году, когда их первые двухъядерные атлоны были от 300 баксов. Я хорошо помню то время, покупать это не очень хотелось, т.к...
Флагманский AMD Navi 31 будет в три раза быстрее Navi 21
Renegade1979
18:17
С премайном в 410 тыс. монет, не считая 21 млн у разрабов, вангую светлое будущее ценой в 0,00000001 цента
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
Вова Огонь
18:16
В сЖО себе свою чиа зануньте! Как же вы о100[3,14...]здели со своим майнингом.
TeamGroup предлагает Chia майнерам SSD накопители T-CREATE EXPERT с ресурсом до 12000 ТБ
Rudolf Witzig
18:15
Кому он продал, тебе? LOL На биржах пока продажа простыми смертными недоступна, только купить можно втридорога )
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
ego0550
18:14
Ну и отлично, утомили боты постоянно гоняющие по встречке.
Все события в новой Forza Horizon могут проходить в Мексике
Rudolf Witzig
18:14
О, Чиа-Боты подтянулись. Сейчас будут рассказывать про светлое будущее этого лохотрона
Выход Chia Coin на биржи провалился: монет нет, цена завышена в сотни раз, а торги стоят
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем