PowerColor представит белый вариант Radeon RX 6700 XT шестого мая
В удивительное время нам довелось жить, дорогие читатели. Покупатели готовы приобретать любые видеокарты, а производители по-прежнему пытаются их привлечь особыми версиями графических решений – просто по той причине, что не умеют по-другому работать. Несколько дней назад марка PowerColor продемонстрировала фрагмент печатной платы белого цвета, который должен принадлежать новой версии Radeon RX 6700 XT.
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Теперь на странице бренда в Twitter появилось изображение фрагмента кожуха системы охлаждения новинки или укрепляющей пластины всё того же фирменного «спектрального белого» цвета. Попутно компания TUL даёт понять, что анонс видеокарты состоится уже шестого мая.
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