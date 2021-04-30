В разных культурах белый цвет может иметь порой противоположные церемониальные значения, но в сфере компьютерных комплектующих он не получил особого распространения, а потому подходит для выделения особых версий материнских плат и видеокарт. Марка PowerColor не стала исключением, и продемонстрировала фотографию печатной платы особой версии Radeon RX 6700 XT, которая получит белый текстолит.

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Источник изображения: Twitter, PowerColor

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Судя по ширине печатной платы, производитель намеревается наделить новинку солидными габаритами и эффективной системой охлаждения. Главное, чтобы исключительно редкий по меркам данного производителя цвет печатной платы не был скрыт от глаз благодарного покупателя другими конструктивными элементами.