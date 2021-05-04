Intel утверждает, что на рынке ПК узким местом сейчас являются не её возможности
На недавнем мероприятии для партнёров, как отмечает AnandTech, представители Intel заявили, что за три прошедших года компании удалось увеличить объёмы поставок процессоров в два раза, но объёмы реализации ПК выросли максимум в полтора раза. Производители прочих компонентов отстают от Intel в этой гонке, и наличие у компании достаточного количества процессоров для насыщения рынка никак проблему дефицита ноутбуков не решает.
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Модули Wi-Fi, контроллеры, ЖК-панели и аккумуляторы – все эти комплектующие производятся в меньших количествах, чем требует рынок. Intel прилагает усилия к тому, чтобы устранить эти узкие места, но её возможности не безграничны. Недавно стало известно, что Intel ради борьбы с дефицитом подложек вложила собственные средства в их производство. AMD собирается поступить аналогичным образом, профинансировав расширение мощностей своих подрядчиков.
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