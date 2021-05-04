На недавнем мероприятии для партнёров, как отмечает AnandTech, представители Intel заявили, что за три прошедших года компании удалось увеличить объёмы поставок процессоров в два раза, но объёмы реализации ПК выросли максимум в полтора раза. Производители прочих компонентов отстают от Intel в этой гонке, и наличие у компании достаточного количества процессоров для насыщения рынка никак проблему дефицита ноутбуков не решает.

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Источник изображения: AnandTech

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Модули Wi-Fi, контроллеры, ЖК-панели и аккумуляторы – все эти комплектующие производятся в меньших количествах, чем требует рынок. Intel прилагает усилия к тому, чтобы устранить эти узкие места, но её возможности не безграничны. Недавно стало известно, что Intel ради борьбы с дефицитом подложек вложила собственные средства в их производство. AMD собирается поступить аналогичным образом, профинансировав расширение мощностей своих подрядчиков.