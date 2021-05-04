До сих пор британская компания, основанная выходцем из Yota Денисом Свердловым, концентрировалась на создании коммерческого электротранспорта – электробусов и развозных фургонов для UPS. Достигнутое с Uber соглашение, как отмечает Reuters, позволит Arrival к концу 2023 года начать серийное производство легковых электромобилей, которые будут эксплуатироваться водителями Uber на территории британской столицы.

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Источник изображения: Reuters

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К 2025 году Uber планирует полностью перевести обслуживаемый автопарк в Великобритании на электротягу, для чего уже привлекала $188 млн целевых средств. Водители Uber в этой стране смогут рассчитывать на субсидии при переходе на электромобили. Легковая платформа Arrival обещает сочетать низкую стоимость с высоким комфортом для пассажира. По всей видимости, об автономном управлении речь пока не идёт – Uber ориентируется на трудоустройство водителей, планируя только в этом году нанять в Великобритании ещё двадцать тысяч человек. К 2030 году Uber планирует отказаться от машин с ДВС на территории Северной Америки и Европы.