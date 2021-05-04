Флагманский AMD Navi 31 будет в три раза быстрее Navi 21
Рассуждения о том, в основу каких графических решений ляжет чип Navi 33 с архитектурой RDNA 3, привели японских блогеров и их подписчиков к утверждению о приблизительно троекратном преимуществе Navi 31 над нынешним флагманом Navi 21 по уровню быстродействия. По крайней мере, как отмечает источник, разрыв между ними будет больше, чем два с половиной раза.
реклама
реклама
Напомним, что Navi 31 должен стать комбинацией двух кристаллов Navi 33, каждый из которых предложит по 80 исполнительных блоков и 5120 шейдерных процессоров. Подобным прогрессом по уровню быстродействия игровые видеокарты давно не радовали покупателей, но в случае с Navi 31 приходится говорить о довольно отдалённой перспективе, поэтому проверить данный прогноз пока проблематично.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила