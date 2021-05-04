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Флагманский AMD Navi 31 будет в три раза быстрее Navi 21

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Рассуждения о том, в основу каких графических решений ляжет чип Navi 33 с архитектурой RDNA 3, привели японских блогеров и их подписчиков к утверждению о приблизительно троекратном преимуществе Navi 31 над нынешним флагманом Navi 21 по уровню быстродействия. По крайней мере, как отмечает источник, разрыв между ними будет больше, чем два с половиной раза.

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Источник изображения: Twitter, Yuko Yoshida

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Напомним, что Navi 31 должен стать комбинацией двух кристаллов Navi 33, каждый из которых предложит по 80 исполнительных блоков и 5120 шейдерных процессоров. Подобным прогрессом по уровню быстродействия игровые видеокарты давно не радовали покупателей, но в случае с Navi 31 приходится говорить о довольно отдалённой перспективе, поэтому проверить данный прогноз пока проблематично.

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Теги

amd видеокарты navi 21 rdna 3 navi 31 navi 33
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