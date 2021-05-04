Новое предприятие Intel сосредоточится на выпуске чипов с пространственной компоновкой
Корпорация Intel на этой неделе объявила о новом этапе финансирования развития своего производственного кластера в штате Нью-Мексико, который функционирует уже сорок лет. На строительство нового предприятия выделено $3,5 млрд, непосредственно на производстве будет занято 700 специалистов, стройка привлечёт 1000 прямых вакансий и 3500 в смежных отраслях.
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Строительство нового корпуса планируется начать в конце текущего года. Как поясняет руководство Intel, новая производственная линия позволит компоновать трёхмерные чипы из разнородных кристаллов с использованием технологии Foveros. Она уже испытана на мобильных процессорах Lakefield и будет применяться при создании ускорителей вычислений Ponte Vecchio. Важно, что доступ к этой компоновки получит не только сама Intel, но и её заказчики в рамках контрактного производства полупроводниковых компонентов.
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