После 27 лет брака Билл Гейтс снова станет холостяком
Тенденцию среди американских миллиардеров к разрушению брака пару лет назад заложил Джефф Безос (Jeff Bezos), который развёлся с супругой, а теперь клуб богатейших холостяков мира пополнит Билл Гейтс (Bill Gates), как отмечает CNBC. Сам Гейтс сейчас является четвёртым по величине капитала человеком в мире, если опираться на данные Forbes – его состояние достигает $130 млрд.
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Билли Гейтс и его жена Мелинда на страницах Twitter известили общественность о намерениях развестись после 27 лет пребывания в браке. Билл работал в статусе генерального директора Microsoft с 1975 года, в 1987 году на одной из корпоративных вечеринок он познакомился с будущей женой Мелиндой, которая тоже работала в компании, а в 1994 году они поженились. За время пребывания в браке им удалось вырастить троих детей и создать благотворительный фонд, стоимость принадлежащих которому активов оценивается в $51 млрд. После развода они продолжат совместно управлять фондом. Финансовые аспекты бракоразводного процесса пока не уточняются, обе стороны попросили от окружающих сохранять неприкосновенность их личной жизни.
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