Как отмечает DigiTimes Research, в первом квартале отложенный спрос на ноутбуки позволил объёмам поставок этого вида продукции просесть всего на 8,7%, что не совсем типично для этого времени года. Во втором квартале по всему миру будет отгружено не менее 62 млн ноутбуков, как считает источник, что на 10% больше итога первого квартала текущего года.

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Источник изображения: Johnny Times

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Образовательный сегмент продолжит демонстрировать высокий спрос на профильные модели, но действие японской целевой программы по оснащению каждого школьника персональным вычислительным устройством уже подходит к концу, поэтому производителям придётся ориентироваться на другие регионы. Asustek Computer ожидает увеличить на двузначное количество процентов объёмы поставок игровых ноутбуков, Acer пропорционального прироста ожидает от так называемых «хромбуков». Текущее положение дел даже заставило южнокорейскую компанию Samsung Electronics пересмотреть своё скептическое отношение к ноутбукам – отныне они считаются одной из важнейших категорий продуктов.