TSMC обещает, что ситуация с доступностью чипов в автопроме улучшится к июлю
Тайваньская компания TSMC, не без давления со стороны США и Германии, начала плотно заниматься решением проблемы дефицита полупроводниковых автокомпонентов с января текущего года. Как поясняет Reuters со ссылкой на интервью председателя правления TSMC телеканалу CBS, принятые меры дадут результат к концу июня, пусть и не такой убедительный, как хотелось бы.
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Как пояснил Марк Лю (Mark Liu), производственный цикл в производстве автокомпонентов длится около восьми месяцев, но некоторое улучшение ситуации с дефицитом будет наблюдаться к концу июня. Говорить о полной победе над проблемой компания сможет ещё не скоро, но автопроизводители с середины года хотя бы получат возможность покрывать свои минимальные потребности в полупроводниковых компонентах.
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