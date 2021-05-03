Тайваньская компания TSMC, не без давления со стороны США и Германии, начала плотно заниматься решением проблемы дефицита полупроводниковых автокомпонентов с января текущего года. Как поясняет Reuters со ссылкой на интервью председателя правления TSMC телеканалу CBS, принятые меры дадут результат к концу июня, пусть и не такой убедительный, как хотелось бы.

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Источник изображения: TSMC

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Как пояснил Марк Лю (Mark Liu), производственный цикл в производстве автокомпонентов длится около восьми месяцев, но некоторое улучшение ситуации с дефицитом будет наблюдаться к концу июня. Говорить о полной победе над проблемой компания сможет ещё не скоро, но автопроизводители с середины года хотя бы получат возможность покрывать свои минимальные потребности в полупроводниковых компонентах.