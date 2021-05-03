Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC обещает, что ситуация с доступностью чипов в автопроме улучшится к июлю

Жизнь идёт по заветам Олега Митяева.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Тайваньская компания TSMC, не без давления со стороны США и Германии, начала плотно заниматься решением проблемы дефицита полупроводниковых автокомпонентов с января текущего года. Как поясняет Reuters со ссылкой на интервью председателя правления TSMC телеканалу CBS, принятые меры дадут результат к концу июня, пусть и не такой убедительный, как хотелось бы.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Источник изображения: TSMC

реклама

Как пояснил Марк Лю (Mark Liu), производственный цикл в производстве автокомпонентов длится около восьми месяцев, но некоторое улучшение ситуации с дефицитом будет наблюдаться к концу июня. Говорить о полной победе над проблемой компания сможет ещё не скоро, но автопроизводители с середины года хотя бы получат возможность покрывать свои минимальные потребности в полупроводниковых компонентах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

полупроводники tsmc дефицит автомобили
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TSMC обещает, что ситуация с доступностью чипов в автопроме улучшится к июлю
+
Intel начала строительство ещё одного предприятия в Израиле
+
Nintendo увеличила объёмы производства Switch до 30 млн консолей на этот год
3
AMD Navi 33 получит 80 исполнительных блоков с архитектурой RDNA 3
8
Европейские производители призывают власти решать проблемы сегодняшнего дня, а не будущего
+
Южная Корея ускорит создание летательных аппаратов на сжиженном водороде
6

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 139
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 21
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
59
Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
34
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
27
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
8
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
36
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
25
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
4
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Сергей Январёв
10:09
RTX 2080 Super 58 тыс. Это что за реальность такая у автора ?
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Chimbal
10:03
Замена двухядернику уже в пути :) Хотя на самом деле для возложенных задач на этот ПК хватает и двухядерного атлона, на плате от асрока с разгоном можно поток с карты захвата и в х264 жать на лету чт...
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
sg999570
09:59
"Во время прошлого крипто-безумия брал 1070ti почти за 1000$." Ты сумасшедший? Я в ноябре 2019г. взял новую гигу 2070S в ДНС за 39.5К рублей...
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
Толик Смирнов
09:58
Представляю к тому времени этот Navi 33 будет стоит 700баксов и на фоне топовых карточек за 2к баксов будет действительно казаться доступной видимокартой.))
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
WOT Boca Chica
09:56
И можно и нужно провести сравнительный анализ. Материал получился и так огромным - в угоду наглядности показателей. Постараюсь сделать и аналитику.
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
AngryBeer
09:54
Это тебе мамка алкашка безработная рассказала? Или ты сам придумал? Работа есть везде. Просто балбесы сидят у мамки на шеи.
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
terenty79
09:53
уже 8к, эти твари жадные цену на игры под свич в рф подняли.
Nintendo увеличила объёмы производства Switch до 30 млн консолей на этот год
LEVAK
09:50
Не, Хуанг засунет 100К ядер, конечно жор улетит под 1000 Вт, а так же новую итерацию ДЛСС подвезёт, которая будет скейлить из 240р разрешения в 4к. А так же будет ещё больше кривого кода в спонсируем...
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
korney
09:48
Очередной чмошник-проповедник открывает простые истины для тупых обсосов.
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
terenty79
09:47
Где этот нави33? в днс от амуды только помойный доисторический rx550 уже за 15 тысяч, и то скоро кончится похоже уже.
AMD Navi 33 получит 80 исполнительных блоков с архитектурой RDNA 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем