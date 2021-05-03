Intel начала строительство ещё одного предприятия в Израиле
Многие американские компании в макрорегион EMEA включают не только страны Африки, Европы и Ближнего Востока, но и Индию, поэтому новый глава Intel в рамках своего европейского визита счёл нужным посетить Израиль, где у компании находятся производственные мощности, исследовательские центры и подразделение Mobileye. Как поясняет Reuters, визит Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в Иерусалим и встреча с премьер-министром страны не прошли даром – была объявлена программа обширных инвестиций.
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Intel уже приступила к возведению нового предприятия в Израиле, которое даст местным жителям ещё 6000 рабочих мест, помимо уже 14 000 имеющихся. На соответствующие нужды Intel выделит $10 млрд, местные власти пообещали выделить субсидии в размере $1 млрд. Предприятие Intel в Кирьят-Гате уже выпускает 10-нм продукцию, поэтому новая производственная линия наверняка будет ориентирована на более совершенную литографию.
Intel также выделит $400 млн на развитие Mobileye, которая вскоре обзаведётся новым научно-исследовательским центром в Иерусалиме. Дополнительные $200 млн будут потрачены на расширение исследовательского центра Intel в Хайфе, который уже не раз радовал клиентов компании прогрессивными процессорными архитектурами.
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