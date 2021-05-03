Nintendo увеличила объёмы производства Switch до 30 млн консолей на этот год
Японское издание Nikkei Asian Review сообщает, что компания Nintendo намеревается воспользоваться новыми волнами пандемии, чтобы реализовать больше игровых консолей семейства Switch. Если не считать представленную пару лет назад версию Lite, эта консоль уже находится на пятом году жизненного цикла, а потому могла бы потерять популярность. Чтобы этого не случилось, в этом году Nintendo запланировала выход новой версии консоли с увеличенным дисплеем и возросшим объёмом памяти, которая будет поддерживать технологию DLSS.
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В любом случае, как отмечает первоисточник, Nintendo запланировала с марта текущего года по март следующего выпустить не менее 30 млн консолей семейства Switch. В совокупности с проданными до конца 2020 года 80 миллионами экземпляров, это сделает Switch самой популярной игровой консолью данной марки. Единственное, что может помешать Nintendo реализовать планы – это дефицит компонентов, но от него компания пока защищена созданными запасами комплектующих.
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