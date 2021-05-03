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AMD Navi 33 получит 80 исполнительных блоков с архитектурой RDNA 3

Аналог нынешнего Navi 21 с новой архитектурой.
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Многие страны мира в это время продолжают жить в обычном ритме, поэтому утро понедельника можно украсить интересной новостью, порождённой публикацией на странице Twitter одного известного японского «предсказателя». Ресурс WCCFTech взял на себя труд приготовить питательную «кашу из однострочного топора», поэтому в толковании слов японского источника мы будем полагаться именно на его версию.

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Источник изображения: Twitter, Yuko Yoshida

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Сообщается, что графический процессор AMD Navi 33 по своим характеристикам будет повторять Navi 21, но обретёт архитектуру RDNA 3. Это значит, что чипу будут присущи 80 исполнительных блоков и 5120 потоковых процессоров. При этом Navi 33 не будет флагманом по своему статусу, выше него расположатся Navi 32 и Navi 33. Последний может объединить на одной подложке пару кристаллов, идентичных по характеристикам Navi 31. То есть, флагман линейки игровых графических процессоров поколения RDNA 3 получит до 160 исполнительных блоков и 10 240 потоковых процессоров. Navi 32 в этом смысле расположится между ними, но тоже сохранит двухкристальную компоновку.

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amd navi 21 rdna 3 navi 31
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AMD Navi 33 получит 80 исполнительных блоков с архитектурой RDNA 3
Sayros
08:36
При этом Navi 33 не будет флагманом по своему статусу, выше него расположатся Navi 32 и Navi 33. Последний может объединить на одной подложке пару кристаллов, идентичных по характеристикам Navi 31.
AMD Navi 33 получит 80 исполнительных блоков с архитектурой RDNA 3
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