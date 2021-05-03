Действия еврокомиссара Тьерри Бретона (Thierry Breton) вызывают у некоторых европейских производителей полупроводниковой продукции недоумение. Он пытается привлечь в Европу контрактных производителей с Тайваня или из США, одновременно настаивая на освоении 2-нм технологии. Как утверждает Politico, местные компании типа NXP, STMicroelectronics, Infineon или ASML хотели бы направить правительственные субсидии в несколько иное русло.

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Источник изображения: TSMC

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По их мнению, европейские власти могли бы поддержать деньгами разработку чипов на территории Европы, а заодно создать небольшое производство по их выпуску с использованием достаточно зрелых литографических технологий (от 10 нм и выше). Тьерри Бретон утверждает, что привлекать субсидии имеет смысл только под самую передовую литографию. Европейские компании считают, что она им если и понадобится, то только в следующем десятилетии, а сейчас следовало бы сосредоточиться на других приоритетах. Стороны готовы провести расширенную встречу для обсуждения проблемы в текущем месяце, возможно, им удастся донести до оппонентов свою точку зрения.