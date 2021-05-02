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Новый британский закон усложняет согласование сделки NVIDIA по покупке Arm

Или, по крайней мере, даёт понять настрой руководства страны.
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Налегая на вёсла в стремлении отдалиться от Евросоюза, Великобритания начала пересматривать некоторые законодательные акты. Как отмечает Nikkei Asian Review, на уходящей неделе властями Соединённого Королевства был принят закон, позволяющий им блокировать любую сделку с участием иностранного капитала в 17 приоритетных областях экономики.

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Источник изображения: Reuters

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Искусственный интеллект, квантовые вычисления, телекоммуникации, оборона и энергетика – вот лишь некоторые из сфер деятельности, сделки в которых будут подвергаться усиленной проверке, если речь идёт об иностранных покупателях. Участники сделки должны будут уведомить власти Великобритании о своих намерениях заранее, в противном случае они могут нарваться на штраф в размере от 5% годовой выручки или $13,8 млрд, в зависимости от того, что больше. В свою очередь, власти берут на себя обязательство рассматривать сделки в течение 30 рабочих дней. Будут ли новые правила распространяться на сделку NVIDIA по покупке Arm, с уверенностью сказать сложно, ведь обычно законы не имеют обратной силы, но власти Великобритании уже выразили своё намерение тщательно проверить сделку на момент влияния на интересы национальной безопасности.

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