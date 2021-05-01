Panasonic почти полностью прекратит самостоятельный выпуск телевизоров
В настоящее время доля Panasonic на рынке телевизоров сократилась с былых 10 до 1,8%, прибыльности этот бизнес позволил добиться в прошлом году только из-за пандемии, подстегнувшей спрос на телевизионную технику. Как сообщает Nikkei Asian Review, японская корпорация близка к тому, чтобы передать китайской компании TCL права на разработку и производство основного ассортимента моделей телевизоров Panasonic.
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Окончательно сворачивать производство Panasonic не собирается, дорогие модели телевизоров для внутреннего рынка Японии она продолжит выпускать собственными силами, но объёмы будут незначительными. Hitachi и Toshiba от профильного бизнеса тоже избавились ещё несколько лет назад, и теперь только Sony поддерживает выпуск телевизоров в урезанном ассортименте моделей. Предприятия Panasonic по производству телевизоров в Индии и Вьетнаме будут закрыты в текущем году.
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