В настоящее время доля Panasonic на рынке телевизоров сократилась с былых 10 до 1,8%, прибыльности этот бизнес позволил добиться в прошлом году только из-за пандемии, подстегнувшей спрос на телевизионную технику. Как сообщает Nikkei Asian Review, японская корпорация близка к тому, чтобы передать китайской компании TCL права на разработку и производство основного ассортимента моделей телевизоров Panasonic.

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Источник изображения: Кадр из к/ф «Терминатор»

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Окончательно сворачивать производство Panasonic не собирается, дорогие модели телевизоров для внутреннего рынка Японии она продолжит выпускать собственными силами, но объёмы будут незначительными. Hitachi и Toshiba от профильного бизнеса тоже избавились ещё несколько лет назад, и теперь только Sony поддерживает выпуск телевизоров в урезанном ассортименте моделей. Предприятия Panasonic по производству телевизоров в Индии и Вьетнаме будут закрыты в текущем году.