На страницах сайта VideoCardz появилось фото, которым с авторами публикации поделился обладатель имени Алексей (Alexey в транскрипции источника). Утверждается, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti марки MSI в исполнении SUPRIM X уже запечатлена на одном из складов торговой сети. Это дополнительно указывает на близость анонса, хотя последние сводки с полей того же VideoCardz говорят о переносе дебюта новинки с 18 на 26 мая.

реклама

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Источник изображения: VideoCardz

реклама

По уровню быстродействия GeForce RTX 3080 Ti должна приблизиться к GeForce RTX 3090, но количество ядер CUDA будет уменьшено до 10240 штук, а объём памяти типа GDDR6X – до 12 Гбайт. Главным новшеством должна стать функция ограничения производительности графического процессора при добыче криптовалют.