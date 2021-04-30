Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Ti серии SUPRIM X предстала на фото
На страницах сайта VideoCardz появилось фото, которым с авторами публикации поделился обладатель имени Алексей (Alexey в транскрипции источника). Утверждается, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti марки MSI в исполнении SUPRIM X уже запечатлена на одном из складов торговой сети. Это дополнительно указывает на близость анонса, хотя последние сводки с полей того же VideoCardz говорят о переносе дебюта новинки с 18 на 26 мая.
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По уровню быстродействия GeForce RTX 3080 Ti должна приблизиться к GeForce RTX 3090, но количество ядер CUDA будет уменьшено до 10240 штук, а объём памяти типа GDDR6X – до 12 Гбайт. Главным новшеством должна стать функция ограничения производительности графического процессора при добыче криптовалют.
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