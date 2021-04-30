Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Ресурс Barron’s нашёл возможность вступить в переписку с генеральным директором Western Digital Corporation Дэвидом Гёкелером (David Goeckeler) после оглашения финансовых результатов минувшего квартала.
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Глава WDC пояснил, что влияние криптовалютной составляющей (Chia) на бизнес корпорации пока не так велико, но его нельзя игнорировать как таковое. При этом он добавил, что компания имеет возможность корректировать цены в каналах сбыта каждую неделю, а в некоторых случаях и в ежедневном режиме. Дефицит компонентов пока не оказывает на бизнес WDC существенного влияния – те же контроллеры для SSD и жёстких дисков ей удаётся получать в достаточных количествах.
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