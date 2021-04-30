Ресурс Barron’s нашёл возможность вступить в переписку с генеральным директором Western Digital Corporation Дэвидом Гёкелером (David Goeckeler) после оглашения финансовых результатов минувшего квартала.

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Источник изображения: WDC

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Глава WDC пояснил, что влияние криптовалютной составляющей (Chia) на бизнес корпорации пока не так велико, но его нельзя игнорировать как таковое. При этом он добавил, что компания имеет возможность корректировать цены в каналах сбыта каждую неделю, а в некоторых случаях и в ежедневном режиме. Дефицит компонентов пока не оказывает на бизнес WDC существенного влияния – те же контроллеры для SSD и жёстких дисков ей удаётся получать в достаточных количествах.