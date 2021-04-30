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Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители

Именно в розничных каналах, так что покупателям это не сулит ничего хорошего.
1
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Ресурс Barron’s нашёл возможность вступить в переписку с генеральным директором Western Digital Corporation Дэвидом Гёкелером (David Goeckeler) после оглашения финансовых результатов минувшего квартала.

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Источник изображения: WDC

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Глава WDC пояснил, что влияние криптовалютной составляющей (Chia) на бизнес корпорации пока не так велико, но его нельзя игнорировать как таковое. При этом он добавил, что компания имеет возможность корректировать цены в каналах сбыта каждую неделю, а в некоторых случаях и в ежедневном режиме. Дефицит компонентов пока не оказывает на бизнес WDC существенного влияния – те же контроллеры для SSD и жёстких дисков ей удаётся получать в достаточных количествах.

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Теги

аналитика финансы ssd твердотельные накопители western digital wdc
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Сейчас обсуждают

Александр Александр
12:59
WD-шные SSD одни из самых барахляных, так что переживем как-нибудь уж.
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Renegade1979
12:57
Что-то странно, что мусара рядовые получают раза в три больше, чем страховые агенты в Ломбардии. Зажрались!
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Глава компании-подрядчика ЦРУ Palantir получил в 2020 году зарплату $1 миллиард
Елисей Творимиров
12:42
Пока что нет, но в крупных сетях всегда сильный и умудренный многолетним опытом юротдел, который пишет оферты как надо магазину, с учётом законодательства конечно. Не зря же они там такие деньги получ...
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
Solomon
12:41
"а у нас возникает правомерный вопрос" - А не ваше дело. ;)
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Kuwabara
12:38
Остаётся порадоваться за мужика. Теперь он сможет накупить видеокарт и асиков, снять помещения, и заняться майнингом чтобы заработать ещё больше.
Глава компании-подрядчика ЦРУ Palantir получил в 2020 году зарплату $1 миллиард
Елисей Творимиров
12:37
Исторически так сложилось, что гонцов с плохими вестями всегда казнили.))
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
Fandorin
12:37
а какой не мусор ?
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
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