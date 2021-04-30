К 2024 году Intel надеется запустить в штате Аризона два новых предприятия, которые сконцентрируются на обслуживании сторонних клиентов. Нельзя сказать, что для Intel это первый опыт в роли контрактного производителя, но предыдущие попытки ограничивались сотрудничеством с Altera, которая потом стала частью компании, а выпуск мобильных процессоров для LG в серьёзных количествах налажен не был.

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Опрошенные DigiTimes представители полупроводниковой отрасли считают, что Intel обречена на провал в своей инициативе по повторному завоеванию контрактного рынка. Добиться доверия клиентов ей будет не так просто с учётом отсутствия серьёзного опыта, а конфликт интересов постоянно будет мешать развитию профильного бизнеса. По сути, Intel должна будет пустить на свой конвейер изделия многих конкурентов.

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Источник изображения: TSMC

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Привлечь клиентов Intel могла бы более низкими ценами на свои услуги, но тогда бизнес утратит окупаемость. Пока предприятия компании будут построены к 2024 году, баланс спроса и предложения на рынке может восстановиться, и тогда предложениями Intel вообще вряд ли кто-то заинтересуется.