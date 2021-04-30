Европа настроена развивать производство чипов силами локальных компаний
Уже завтра должны стать известны итогов встречи главы Intel и еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона (Thierry Breton). После он должен провести переговоры с главой европейского представительства TSMC, и пока во всей этой истории прослеживается несоответствие интересов. Intel хочет построить предприятие в Европе, но местные клиенты не очень уверены в силах этого производителя, а TSMC строить предприятие в этом регионе не собирается, потому как продолжает считать Тайвань оптимальной площадкой.
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Как отмечает Reuters, в недрах Евросоюза уже зреет инициатива по созданию альянса из местных производителей полупроводниковой продукции. К Infineon, NXP и STMicroelectronics должна примкнуть ASML, которая поставляет литографические сканеры. Идею готовы поддержать около 22 стран Европы, выделив деньги на развитие совместного проекта.
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Зарубежным компаниям строить предприятие в Европе может быть просто невыгодно, поскольку здесь нет крупных потребителей чипов, если не считать автомобильную промышленность, стремительно переходящую на рельсы электрификации. Европейские компании могут руководствоваться не только вопросами финансовой отдачи, но и разного рода инфраструктурными соображениям. Им же будет проще получить государственную поддержку, ведь европейские власти менее охотно будут предоставлять субсидии иностранным производителям.
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