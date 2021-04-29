Последние пару лет выручка AMD растёт впечатляющими темпами
Немецкий ресурс 3DCenter не открыл Америку, сообщив об увеличении темпов роста выручки AMD с 2019 года включительно, поскольку даже прилагаемая к квартальному отчёту компании презентация содержала слайд, на котором соответствующий тренд наглядно демонстрировался.
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И всё же, расширенная до 2007 года ретроспектива позволяет понять, насколько улучшилось финансовое положение AMD за эти годы. Во-первых, рост выручки с начала 2019 года принял устойчивый характер, если не считать кратковременных колебаний. Во-вторых, только к началу 2019 года компания избавилась от убытков, которые угнетали её долгие годы подряд.
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Уверенность в собственных силах и способности поставщиков отгрузить необходимое количество выпущенной продукции позволила AMD на этой неделе поднять прогноз по приросту выручки на этот год с 37 до 50%. Для столь сложных рыночных условий это тоже весьма самоуверенное заявление, и остаётся лишь наблюдать, сможет ли AMD достичь поставленных целей.
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