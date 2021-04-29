Преемница архитектуры NVIDIA Ampere может задержаться до 2023 года
Немецкий ресурс 3DCenter нашёл себе гораздо более увлекательное занятие, чем изложение слов главы AMD о том, что в графике анонса мобильных графических решений Radeon RX 6000 ничего с прошлого квартала не изменилось. Коллеги обратились к высказываниям одного популярного активиста по поводу сроков появления преемников видеокарт семейства NVIDIA Ampere.
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По мнению источника, семейство Ampere будет здравствовать в статусе новейшего вплоть до самого конца следующего года, а то и дольше, прежде чем ему подготовят замену. Графические процессоры поколения Lovelace могли бы выпускаться по 5-нм технологии, рассуждать об их предполагаемых характеристиках на таком удалении от момента анонса почти бессмысленно. Возможно, именно необходимость переходить на 5-нм технологию выпуска и является главным фактором, влияющим на сроки анонса Lovelace.
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