До сих призывы клиентов тайваньских контрактных производителей вложиться в увеличение объёмов выпуска продукции находили адекватный отклик преимущественно у крупнейшего игрока рынка в лице TSMC. Более мелкие производители предпочитали ссылаться на отсутствие необходимости строить новые линии ради насыщения кратковременного всплеска спроса. По всей видимости, теперь к ним пришло осознание того, что спрос вырос надолго.

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В случае с UMC, как поясняет сайт DigiTimes, ситуацию сдвинуло с места решение крупных клиентов компании вложить свои средства в расширение одного из предприятий компании на юге Тайваня, которое специализируется на обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Общий бюджет проекта достигнет $3,6 млрд, и источники не поясняют, какую часть этой суммы внесут клиенты UMC.

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Источник изображения: UMC

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В случае с VIS планируется потратить $32,5 млн на покупку бывшего предприятия AUO по производству ЖК-дисплеев с целью превращения его в место обработки кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Тайваньская компания ASE Technology, специализирующаяся на тестировании и упаковке чипов, решилась поднять годовые капитальные затраты на 10-15% до $2 млрд, чтобы лучше соответствовать возросшему уровню спроса на свои услуги.