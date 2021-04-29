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Расходы AMD на маркетинг растут быстрее, чем на разработки

Но первые пока в два раза меньше, чем вторые.
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Если высказывания главы AMD на квартальной отчётной конференции ещё как-то подвергаются отдельными источниками домысливанию и искажению, то отчёт по форме 10-Q любителям выдать собственные фантазии за информацию из первоисточника оставляет гораздо меньше свободы. Вчера представители AMD о росте операционных расходов говорили преимущественно в контексте борьбы с последствиями пандемии и дефицита компонентов, а на страницах соответствующего документа больше внимания уделяется расходам на исследования, разработки и маркетинг.

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Источник изображения: AMD

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Затраты AMD на разработки и исследования в первом квартале выросли на 38% до $610 млн. По словам представителей компании, дополнительные средства были направлены на разработки продуктов как для клиентского, так и для серверного сегментов. Штат разработчиков увеличился, и это вызвало рост расходов на их содержание. Кроме того, высокие темпы роста финансовых показателей AMD позволили компании увеличить стимулирующие выплаты сотрудникам.

Маркетинговые и административные расходы выросли сразу на 60% до $319 млн, хотя по абсолютной величине они не могут сравниться с бюджетом AMD на НИОКР. Если не учитывать $15 млн, возникших из-за предстоящего поглощения Xilinx, рост расходов AMD на этом направлении был вызван увеличением затрат на продвижение продукции на рынке, а также увеличением штата профильных специалистов и фонда оплаты их труда.

Самое интересное, что в первом квартале AMD получила лицензионные отчисления от совместного предприятия THATIC в Китае в размере $4 млн, хотя американские санкции уже давно запрещают ей сотрудничать с китайскими компаниями в сфере создания и производства x86-совместимых процессоров. Видимо, контракт с китайской стороной предусматривает лицензионные выплаты даже в том случае, если процессоры уже фактически не поставляются.

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hiveliberty
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Расходы AMD на маркетинг растут быстрее, чем на разработки
hiveliberty
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