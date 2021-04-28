TSMC призывает не рассчитывать на появление своих предприятий в Европе
На этой неделе новый глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) должен посетить Европу с рабочим визитом, и ситуация складывается весьма занятная: европейские власти, если верить неофициальным данным, хотели бы увидеть на своей территории предприятие TSMC, но тайваньская компания не демонстрирует соответствующих намерений, зато они есть у Intel.
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По данным Reuters, министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) подтвердила, что TSMC не собирается размещать в Европе предприятие, использующее передовые литографические технологии, хотя и не отрекается от сотрудничества с местными клиентами.
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Министр экономики Тайваня заявила, что прямых переговоров на эту тему с европейскими коллегами у неё не было, но во время предыдущих встреч вопрос промышленной кооперации всегда находился на первом месте, и дело не ограничивалось полупроводниковой отраслью.
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