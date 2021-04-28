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AMD не ставит крест на идее создания процессоров с архитектурой Arm

Но и не торопится их выпускать.
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На квартальном отчётном мероприятии главе AMD не удалось избежать вопросов о недавней инициативе прямого конкурента – компания NVIDIA, как известно, представила семейство серверных процессоров Grace с Arm-совместимой архитектурой.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) подчеркнула, что сейчас у возглавляемой ею компании нет планов по выпуску Arm-совместимых процессоров, но специалисты хорошо знают одноимённую архитектуру, и в случае необходимости могут разработать Arm-совместимый процессор для кого-то из клиентов AMD. Не будем забывать, что в 2016 году компания уже выводила на рынок Arm-совместимые процессоры Opteron A1100 семейства Seattle, но от развития архитектуры K12 в своё время отказалась ради экономии материальных ресурсов.

Для руководства AMD, как пояснила Лиза Су, вопрос выбора между архитектурами x86 и Arm не столь актуален, сколько важна необходимость учесть пожелания клиентов. Если последние захотят получить специализированный процессор с элементами архитектуры Arm, то он будет создан. Специфика создания «заказных» процессоров AMD такова, что их разработку оплачивает заказчик, так что собственными деньгами компания в этом случае не рискует.

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