UMC перейдёт на заключение трёхлетних контрактов с клиентами
Решить проблему дефицита полупроводниковых компонентов быстро и с минимальными затратами не получится, как уже поняли все участники рынка. Тайваньское издание DigiTimes сообщает, что компания UMC решила перейти на заключение трёхлетних контрактов с крупнейшими своими клиентами типа Samsung, MediaTek и Qualcomm.
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От такой схемы сотрудничества выиграют обе стороны. Заказчики получат некоторые гарантии непрерывности поставок на срок, превышающий один год. Подрядчик получит более предсказуемую выручку, которая позволит ему смелее вкладывать средства в расширение производства и освоение новых литографических технологий. Заметим, что у компании AMD многолетние контракты с GlobalFoundries существуют с самого момента основания, но где-то в 2023 году первая из компаний избавится от обязательств выкупать у второй определённое количество кремниевых пластин ежегодно. Вряд ли AMD сразу откажется от услуг GlobalFoundries, просто договариваться между собой они будут на более гибких условиях.
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