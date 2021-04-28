Так уж сложилось, что на квартальной отчётной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) делала упор на успехи в сегменте ноутбуков, но это закономерно. Во-первых, ёмкость рынка ноутбуков уже давно превосходит объёмы продаж настольных ПК. Во-вторых, пандемия обострила эту тенденцию, ведь в среднем домохозяйстве столов уже стало меньше, чем желающих разместить на них свой личный компьютер.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор AMD заявила, что компания уже шестой квартал подряд получает рекордную выручку от реализации мобильных процессоров. Она не сомневается, что в первом квартале AMD удалось увеличить свою долю в сегменте клиентских процессоров в целом, если рассматривать показатели выручки. Усиление присутствия продукции AMD в более дорогих ценовых сегментах позволило компании за два года увеличить свою долю в денежных показателях вдвое, как пояснила глава компании.

Лиза Су не сомневается, что по итогам текущего года количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD увеличится на 50% по сравнению с предыдущим поколением мобильных процессоров марки. В коммерческом сегменте мобильные процессоры AMD за первый квартал увеличили объёмы поставок в натуральном выражении на двузначное количество процентов.