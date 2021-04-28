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За два года доля AMD на рынке клиентских процессоров удвоилась в денежном выражении

Продавать дорогие процессоры очень понравилось руководству компании.
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Так уж сложилось, что на квартальной отчётной конференции AMD глава компании Лиза Су (Lisa Su) делала упор на успехи в сегменте ноутбуков, но это закономерно. Во-первых, ёмкость рынка ноутбуков уже давно превосходит объёмы продаж настольных ПК. Во-вторых, пандемия обострила эту тенденцию, ведь в среднем домохозяйстве столов уже стало меньше, чем желающих разместить на них свой личный компьютер.

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Источник изображения: AMD

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Генеральный директор AMD заявила, что компания уже шестой квартал подряд получает рекордную выручку от реализации мобильных процессоров. Она не сомневается, что в первом квартале AMD удалось увеличить свою долю в сегменте клиентских процессоров в целом, если рассматривать показатели выручки. Усиление присутствия продукции AMD в более дорогих ценовых сегментах позволило компании за два года увеличить свою долю в денежных показателях вдвое, как пояснила глава компании.

Лиза Су не сомневается, что по итогам текущего года количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD увеличится на 50% по сравнению с предыдущим поколением мобильных процессоров марки. В коммерческом сегменте мобильные процессоры AMD за первый квартал увеличили объёмы поставок в натуральном выражении на двузначное количество процентов.

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Теги

amd аналитика финансы ноутбуки ryzen процессоры
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Сейчас обсуждают

Виктор Коновалов
11:39
а киберпанк и Surge просто набор извращений
Главный дизайнер квестов Cyberpunk 2077 считает, что игроки недооценивают сложность разработки игры
terenty79
11:39
амд видеокарты в микроскопических количествах выпускает. и устанавливает на них дикий оверпрайс. естественно ее карт нет на рынке, и они ни на что не влияют поэтому.
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
AngryBeer
11:39
Ты смотрел квартальную выручку АМД? Видел с чего они получают основную выручку?
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
LorDex
11:37
Обнаружить заражённый файл, пока вирус не проник в систему, думаю многим антивирям по зубам. А вот найти и удалить вирус который уже сидит в системе задачка другого порядка. Любители репаков с треке...
Тест разных антивирусов на способность обнаружения вируса-шифровальщика WANNACASH и его удаления
AngryBeer
11:37
Они их купили за свои деньги. Они в праве делать с ними что захотят.
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
Mikhail Shturmanov
11:37
повторюсь еще раз, если крах битка неизбежен, открывай шорт и жди сверхприбыли. интересно и когда этот крах настанет? через год, 10, а может через 100. похоже вам будет не дожить до краха битка ).
Tesla продала Биткоинов на 270 миллионов долларов, а Илон Маск назвал причины и размер прибыли
AngryBeer
11:37
Она может всё что угодно говорить. Она может всё что угодно обещать. Это её право и ни кто её за это не засудит. Открой глаза мир жесток.
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
ахахах
11:36
мы в 90-х порой тёток на лавке в парке снимали и там и пили и ебли их,к себе редко таких водили
В 2025 году Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС)
AngryBeer
11:36
И что из этого? Была бы у тебя возможность ты бы в точности так же сделал.
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
AngryBeer
11:35
Ну так забей в поисковике "Калькулятор майнинга" и смотри у кого МН\сек выше. А ты просто умничаешь здесь. А по факту ты просто дур..ек. От куда вас таких "умных" делают?
Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании
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