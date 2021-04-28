Лиза Су верит в непоколебимость позиций AMD на рынке потребительских процессоров
На квартальной отчётной конференции AMD генеральный директор Лизы Су (Lisa Su) довольно своеобразно ответила на вопрос одного из аналитиков, который сослался на обещания главы Intel очень агрессивно вести себя в серверном сегменте после выхода на рынок 10-нм процессоров Xeon. Правда, сама формулировка вопроса требовала от представителей AMD пояснений по поводу ситуации на потребительском рынке, поэтому политика Intel в этом контексте упоминалась авторов вопроса не совсем уместно.
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Глава AMD сразу перевела разговор в русло ситуации на рынке ПК, где компания демонстрирует уверенность в собственных силах. Ещё в прошлом полугодии AMD получила хорошую выручку в клиентском сегменте, со всем текущим годом тоже связаны надежды на хороший доход. Лиза Су особенно гордится достижениями её компании в сегменте премиальных ноутбуков. Выручка AMD в мобильном сегменте в минувшем квартале достигла рекордной величины. Игровые, сверхтонкие и коммерческие модели ноутбуков на основе процессоров AMD пользуются хорошим спросом.
Процессоры Ryzen 5000 глава компании назвала очень конкурентоспособными. На рынке, по её словам, появляется много недорогих предложений, но сделанная компанией ставка на премиальные сегменты полностью себя оправдала. Ситуацией на рынке ПК в компании в целом довольны, и своим конкурентным положением тоже.
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