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Глава AMD заявила о ничтожном влиянии криптовалютного бума на выручку компании

Ну да, а двукратное увеличение выручки от реализации Radeon обеспечили геймеры.
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Сегодня в рубрике «старые песни о главном» будут цитироваться высказывания представителей AMD на квартальной отчётной конференции AMD, и начать нам хотелось бы с комментариев генерального директора Лизы Су (Lisa Su) относительно влияния криптовалютного фактора на динамику изменения выручки компании.

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Источник изображения: AMD

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Сперва поясним, что совокупная выручка компании выросла на 93% в годовом сравнении до $3,45 млрд, последовательно она увеличилась на 6%. Направление вычислительных и графических продуктов увеличило выручку на 46% до $2,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, AMD склонна объяснять этот прирост популярностью видеокарт и центральных процессоров. Средние цены во всех этих сегментов росли как последовательно, так и в годовом сравнении.

Если говорить о сегменте графических решений в отдельности, то выручка выросла на двузначное число процентов (сильно двузначное, если так можно выразиться) как последовательно, так и в годовом сравнении. Выручка от реализации старших моделей видеокарт Radeon RX 6000, по словам главы AMD, вообще выросла в два с лишним раза по сравнению с четвёртым кварталом. В целом, выручка от продажи этих видеокарт будет расти и в ближайшие месяцы, поскольку AMD намеревается увеличивать объёмы поставок.

Спрос по-прежнему превышает предложение, но AMD обещает приложить все усилия к тому, чтобы во втором полугодии ситуация улучшилась. При этом Лиза Су отрицает влияние криптовалютного фактора на выручку компании в существенных масштабах – оно, по её словам, было ничтожно мало. В оправдание таких заявлений можем сказать, что под криптовалютной выручкой AMD могла бы понимать прямую реализацию специализированных карт для майнинга участникам данного рынка, а ситуацию с игровыми видеокартами она анализировать с точки зрения майнинга не имеет возможности, как и NVIDIA.

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Теги

amd аналитика финансы видеокарты майнинг криптовалюты
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