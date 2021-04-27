Илон Маск пояснил, что для стационарных систем хранения электроэнергии сгодятся дешёвые аккумуляторы
На квартальной отчётной конференции Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) пояснил, что для развития систем стационарного хранения электроэнергии не нужны дорогостоящие типы аккумуляторов, объёмы производства которых могут быть ограничены дефицитом отдельных полезных ископаемых.
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Даже если говорить об аккумуляторах на основе фосфата железа, то фосфорная составляющая для стационарных систем не нужна, как пояснил Илон Маск. Запасы железа на нашей планеты достаточно велики. Лития для производства аккумуляторов требуется не более 1-2% объёма ячейки, да и запасы лития заметно больше того, что сможет когда-либо использовать человечество, если верить рассуждениям Маска. Выпускать аккумуляторы для стационарных систем хранения электроэнергии можно будет в неограниченных количествах. Даже в электромобилях ячейки с фосфатом железа будут преобладать в силу своей относительной дешевизны.
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