На квартальной отчётной конференции Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) пояснил, что для развития систем стационарного хранения электроэнергии не нужны дорогостоящие типы аккумуляторов, объёмы производства которых могут быть ограничены дефицитом отдельных полезных ископаемых.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Amazon

реклама

Даже если говорить об аккумуляторах на основе фосфата железа, то фосфорная составляющая для стационарных систем не нужна, как пояснил Илон Маск. Запасы железа на нашей планеты достаточно велики. Лития для производства аккумуляторов требуется не более 1-2% объёма ячейки, да и запасы лития заметно больше того, что сможет когда-либо использовать человечество, если верить рассуждениям Маска. Выпускать аккумуляторы для стационарных систем хранения электроэнергии можно будет в неограниченных количествах. Даже в электромобилях ячейки с фосфатом железа будут преобладать в силу своей относительной дешевизны.