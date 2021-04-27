Переход на электротранспорт и обогрев зданий от электросети втрое увеличит энергопотребление
На квартальной отчётной конференции Tesla генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) уделил внимание глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. Он пояснил, почему переход на использование возобновляемых источников электроэнергии не будет простым и быстрым.
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Как известно, солнечные и ветровые электростанции не отличаются стабильностью генерации: ветер меняет направление и силу, солнечный свет отсутствует ночью и частично блокируется облаками днём. Сглаживать колебания должны буферные хранилища электроэнергии, и здесь без аккумуляторных накопителей не обойтись, как утверждает Маск. Если бы дома в Техасе были оснащены локальными системами хранения электроэнергии, им удалось бы пережить масштабное отключение от сетей в феврале этого года без особых потерь.
Кроме того, перевод всего автопарка на электротягу, по словам главы Tesla, увеличит потребление электроэнергии по всему миру вдвое. Если и системы отопления перейдут на электричество, то потребление увеличится втрое от текущего уровня. Человечеству нужно строить новые электростанции, которые использовали бы возобновляемые источники для генерации, а также развивать сопутствующую инфраструктуру.
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