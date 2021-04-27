На квартальной отчётной конференции Tesla генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) уделил внимание глобальным проблемам, стоящим перед человечеством. Он пояснил, почему переход на использование возобновляемых источников электроэнергии не будет простым и быстрым.

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Источник изображения: Tesla

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Как известно, солнечные и ветровые электростанции не отличаются стабильностью генерации: ветер меняет направление и силу, солнечный свет отсутствует ночью и частично блокируется облаками днём. Сглаживать колебания должны буферные хранилища электроэнергии, и здесь без аккумуляторных накопителей не обойтись, как утверждает Маск. Если бы дома в Техасе были оснащены локальными системами хранения электроэнергии, им удалось бы пережить масштабное отключение от сетей в феврале этого года без особых потерь.

Кроме того, перевод всего автопарка на электротягу, по словам главы Tesla, увеличит потребление электроэнергии по всему миру вдвое. Если и системы отопления перейдут на электричество, то потребление увеличится втрое от текущего уровня. Человечеству нужно строить новые электростанции, которые использовали бы возобновляемые источники для генерации, а также развивать сопутствующую инфраструктуру.